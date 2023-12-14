Рамзан Кадыров предположил, когда может закончиться спецоперация в Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что спецоперация в Украине может завершиться весной или летом 2024 года, пишет БЕЛТА.



По мнению главы Чечни, окончания СВО стоит ожидать весной либо в июне или июле. Рамзан Кадыров отметил, что в Украине исчерпаны все возможности, человеческих ресурсов, денежных не хватает, есть проблемы с оружием.