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Рамзан Кадыров предположил, когда может закончиться спецоперация в Украине

Рамзан Кадыров предположил, когда может закончиться спецоперация в Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что спецоперация в Украине может завершиться весной или летом 2024 года, пишет БЕЛТА.

По мнению главы Чечни, окончания СВО стоит ожидать весной либо в июне или июле. Рамзан Кадыров отметил, что в Украине исчерпаны все возможности, человеческих ресурсов, денежных не хватает, есть проблемы с оружием.

Он отметил, что перед российской армией стоит задача сохранить города и вести переговоры с теми, кто хочет сдаться.

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