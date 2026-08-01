Стать депутатами в Латвии решили 24 безработных и 45 пенсионеров, они баллотируются в Сейм.

Не меньше удивляют и аппетиты парламента. Расходы латвийского Сейма в 2026 году выросли до 38,5 млн евро. Этот бюджет почти на 15 % превышает прошлогодние показатели. Для сравнения: средняя зарплата в стране за первый квартал увеличилась лишь на 4,5 %, а инфляция составила около 3 %.

Таким образом рост трат Сейма превысил общие экономические показатели Латвии более чем в 2 раза. Финансовые затраты латвийского парламента непрерывно и стремительно растут еще с 2013 года.