Расходы США на обслуживание госдолга стремительно возросли

Расходы по госдолгу США достигли максимума с 1970-х годов. По данным американской аналитической компании, сейчас процентные выплаты Вашингтона достигли 3 % от ВВП страны. В реальном выражении эта сумма составляет 1,2 трлн долларов. Эти выплаты выросли на 140 % с 2020 года.

Примечательно, что затраты на погашение долговых процентов уже три года подряд превышают весь оборонный бюджет США. Эксперты отмечают, что долговая нагрузка Соединенных Штатов достигла невиданных масштабов и это еще не предел.