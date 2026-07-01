Раскол в Альянсе и ядерная риторика: какие интриги ожидаются на саммите НАТО в Турции

В преддверии саммита НАТО в Турции эксперты констатируют, что Альянс переживает глубочайший раскол со времен окончания Второй мировой войны. Американская и европейская территории безопасности видят угрозы по-разному, а позиция Турции, способной вести диалог со всеми сторонами, вызывает раздражение у ее же партнеров. О том, какие интриги ожидаются на саммите, почему Дональд Трамп едет в Анкару лишь из уважения к Эрдогану и как изменится финансирование Украины, рассказал медиаэксперт Дмитрий Швайба в студии "Первого информационного".

Главный раскол внутри НАТО сегодня не между отдельными странами, а между концептуальными подходами к безопасности по обе стороны Атлантики. "Трансатлантическое сотрудничество, на основе которого создавался каркас НАТО, сегодня разделяется на две территории безопасности - европейскую и американскую. Они очень по-разному видят возможности обеспечения собственной безопасности. Америка всячески отходит от вероятности участия в европейском конфликте", - пояснил эксперт.

При этом Вашингтон, выходя из договоров о ракетах малой и средней дальности, фактически смещает вектор возможного конфликта в сторону европейского региона. "Европейские лидеры понимают, что они один на один остаются с проблемами собственной безопасности. Это новая ситуация за последние 80 лет", - подчеркнул Дмитрий Швайба.

Отношение американского президента к предстоящему саммиту красноречиво. Дональд Трамп заявил, что не поехал бы на саммит НАТО, если бы не уважение к президенту Турции.

Один из ключевых вопросов саммита - дальнейшее финансирование Украины. И здесь прогнозы неутешительны для Киева. "Скорее всего, это финансирование будет очень здорово урезано за счет средств Евросоюза и приобретения вооружений в США. В разы будет уменьшено", - спрогнозировал эксперт. При этом украинский вопрос остается камнем преткновения: Европа, Америка и Турция смотрят на него абсолютно по-разному.

Особая роль на саммите отводится Турции. Эрдоган не забыл, как в 2022 году были сорваны Стамбульские переговоры, которые привели к подписанию рамочных соглашений между Россией и Украиной. "Эрдоган об этом не забывает. Европейские партнеры по НАТО попытаются использовать саммит, чтобы сместить Турцию в векторе поддержки Украины, а не отношений с Россией. Будут серьезные усилия приложены", - отметил Дмитрий Швайба.

Иранский вопрос раздражает США, украинский вопрос разделяет союзников, а возможность военного конфликта между НАТО и Россией, которую Альянс начинает моделировать, становится главной интригой саммита. "Когда военно-политический блок рассуждает об этом, моделирует эти ситуации - это серьезнейший сигнал. Предстоящий саммит не будет рядовым событием. НАТО перед новыми вызовами современности расколот как никогда", - резюмировал эксперт.