Раскольники взломали двери и захватили Преображенский кафедральный собор в Киевской области

Гонения и атака на православные святыни. Раскольники ПЦУ захватили Преображенский кафедральный собор в Киевской области. Взламывать двери храма захватчики начали в присутствии полиции, вооружившись кувалдами. После заблокировали ворота и прихожан на территорию не пускают. Против тех, кто пытался прорваться, применяли насилие и перцовый газ. Ранее раскольники захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая купина" в Хмельницкой области.