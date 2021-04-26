Расовый вопрос: США захлестнула волна жестоких нападений

В Нью-Йорке разыскивают афроамериканца, подозреваемого в нападении на пожилого человека китайского происхождения. Нападавший повалил его на землю и несколько раз ударил ногой по голове. Сейчас пострадавший в больнице в критическом состоянии. Полиция не исключает, что нападение произошло на почве расовой ненависти. По данным правозащитных организаций, в последнее время участились преступления против американцев азиатского происхождения. Одним из подобных инцидентов в Нью-Йорке стало нападение на филиппинку в прошлом месяце. Ее также сбили с ног и нанесли несколько ударов. Нападавшим оказался условно-досрочно освобожденный, который отбывал срок за убийство своей матери.