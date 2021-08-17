Расплата за свободу слова в Литве

Позвонили ночью в дверь соседи, что горит автомобиль возле дома. Выскочил - да, горит. Водой залили. Когда пожарная команда приехала, пожарные тушили, охлаждали уже моторный отсек. Машина была облита и с боку, была попытка зажечь и сторону бака, но, наверное, огонь там не взошел, и сгорела передняя часть. Уже при тушении пожарные осмотрели и зафиксировали явные признаки поджога. Выпады в сторону наших альтернативных народных вещателей (я не могу назвать их журналистами, так как это больше для людей выражение мнения, чем профессиональная работа), репрессии со стороны правоохранителей проводятся, возбуждаются какие-то дела об оскорблении личности, забираются компьютеры, делаются обыски. Но по факту нет никакого призыва к насилию, нет никакого призыва к свержению власти насильственными методами, нет пропаганды наркотиков, нет преступной составляющей в этом выражении мнений.

Лауринас Рагельскис, блогер (Литва)