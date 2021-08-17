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Расплата за свободу слова в Литве
Расплата за свободу слова. Накануне вечером неизвестные сожгли автомобиль литовскому блогеру Лауринасу Рагельскису. В последнее время автор блога "Литовец рубит правду" выступал с резкой критикой властей своей страны. По его словам, такие расправы не случались ранее. Тем не менее альтернативные блогеры и журналисты всегда под пристальным взглядом правоохранителей - у оппонентов проводят обыски, забирают технику и даже возбуждают уголовные дела.
Позвонили ночью в дверь соседи, что горит автомобиль возле дома. Выскочил - да, горит. Водой залили. Когда пожарная команда приехала, пожарные тушили, охлаждали уже моторный отсек. Машина была облита и с боку, была попытка зажечь и сторону бака, но, наверное, огонь там не взошел, и сгорела передняя часть. Уже при тушении пожарные осмотрели и зафиксировали явные признаки поджога. Выпады в сторону наших альтернативных народных вещателей (я не могу назвать их журналистами, так как это больше для людей выражение мнения, чем профессиональная работа), репрессии со стороны правоохранителей проводятся, возбуждаются какие-то дела об оскорблении личности, забираются компьютеры, делаются обыски. Но по факту нет никакого призыва к насилию, нет никакого призыва к свержению власти насильственными методами, нет пропаганды наркотиков, нет преступной составляющей в этом выражении мнений.
Сейчас, по словам Лауринаса, идет расследование дела о поджоге его машины. Будем следить за ситуацией и мы.
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