Распоряжение об обязательной вакцинации всерьез напугало французов.

Люди ринулись искать фальшивые вакцины, справки, пропуска и ПЦР-тесты. Число запросов на тему поддельных медицинских документов на интернет-площадках подскочило в разы. За фальшивый QR-код предлагают до 300 евро. Между тем за производство или использование поддельных документов гражданину Франции грозит три года тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро.