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Рассчитывать на литовское убежище могут не более 3 % мигрантов
Литва отклонила все просьбы нелегальных мигрантов об убежище. Согласно последней информации главы департамента миграции, ни по одному из рассмотренных до сих пор заявлений оснований для положительного решения не найдено. В любом случае рассчитывать на получение убежища могут не более 3 % более чем из 4 тысяч беженцев, попавших в Литву. Единственное, что предлагает миграционная служба, это добровольное согласие вернуться на родину. Нелегалам даже готовы купить билет на самолет. С начала года страну покинули 130 нелегалов. Это безопаснее, чем рисковать жизнью и здоровьем своих семей. Их в основном содержат в палаточных лагерях, огороженных решеткой. Ночи все холоднее. Многим и до лагерей мигрантов добраться не удается. Литовцы разворачивают прямо на границе.
Пока в Литве рассмотрели и отклонили 562 просьбы нелегальных мигрантов об убежище. Беженцы рассказывают, что во время собеседований офицеры балтийской республики запугивают их и оказывают давление.
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