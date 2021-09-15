Рассчитывать на литовское убежище могут не более 3 % мигрантов

Литва отклонила все просьбы нелегальных мигрантов об убежище. Согласно последней информации главы департамента миграции, ни по одному из рассмотренных до сих пор заявлений оснований для положительного решения не найдено. В любом случае рассчитывать на получение убежища могут не более 3 % более чем из 4 тысяч беженцев, попавших в Литву. Единственное, что предлагает миграционная служба, это добровольное согласие вернуться на родину. Нелегалам даже готовы купить билет на самолет. С начала года страну покинули 130 нелегалов. Это безопаснее, чем рисковать жизнью и здоровьем своих семей. Их в основном содержат в палаточных лагерях, огороженных решеткой. Ночи все холоднее. Многим и до лагерей мигрантов добраться не удается. Литовцы разворачивают прямо на границе.