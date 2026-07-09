Рассекреченные файлы, исчезновения ученых и зеленые человечки: зачем Трамп говорит об НЛО

Агент Фокс Малдер из телесериала "Секретные материалы" постоянно повторял: "Истина где-то рядом". Подобную аксиому взял на вооружение и президент США.

Дональд Трамп, президент США:

"У нас много людей, которые видели инопланетян. Я не верю в них, но ведь возможно все. Нам надо быть с открытым забралом для такой информации, но их нет".

Эти слова Трампа - времен первой каденции, а уже во второй, когда прилетел дефолт, погром иммигрантов и Иран, президент США, кажется, уверовал - настало время зеленых человечков.

"Я общался с очень уважаемыми людьми, пилотами. Они выглядели как Том Круз, только повыше. Это люди с чистой репутацией, которые говорили мне: "Сэр, я видел нечто круглое, оно летело в 4 раза быстрее нас". Они имели это в виду", - поделился американский лидер.

К чему это все? Весной 2025 года администрация Трампа объявила о публикации секретных документов под грифом UAP - неопознанные аномальные явления. Под такой аббревиатурой Пентагон с 2022 года прячет все данные об инопланетянах.

Факт Всего же ведомство опубликовало 1200 страниц.

"В распоряжении правительства США находятся аппараты неземного происхождения и тела пилота в этих аппаратах тоже неземного происхождения", - сообщил офицер разведки ВВС США Дэвид Граш.

В переводе с дипломатического языка на человеческий: "У нас в подвале лежат инопланетяне". Очевидно, в Пентагоне прозвучало: "Хьюстон, у нас рассекречивание", ибо Граша поспешили назвать лгуном и свистуном.

Но не до смеха стало в апреле 2026 года, когда 11 ученых пропали без вести. Часть из них тоже принимала участие в слушаниях в Конгрессе.

27 февраля отставной генерал-майор ВВС США Уильям Нил Маккасланд, 68 лет, вышел из своего дома в Альбукерке, штат Нью-Мексико, между 10 и 11 часами утра. Он оставил телефон и очки, взял свой револьвер калибра 38 и, предположительно, ушел пешком.

С тех пор о Маккасланде ничего не было слышно и видно, но учитывая, что он был бывшим командиром научно-исследовательского центра и лаборатории округа Филлипса на авиабазе Киртланд, занимающийся космическими аппаратами и технологиями направленной энергии. Его исчезновение вызвало удивление, в том числе и в сообществе исследователей НЛО.

"Тема неопознанных летающих объектов - вообще уникальная тема для Соединенных Штатов. Она вызывает огромный интерес у всех слоев населения, и самое главное - она не раскалывает общество. Достаточно в медийную повестку вбросить какую-то информацию об экономике, эмиграции, Украине, о чем-то еще, и это сразу же вызывает жаркие дискуссии, споры - общество раскалывается. А вот, что касается тематики инопланетян, НЛО, то здесь мы видим полное единодушие. Темы интересны и республиканцам, и демократам, и конспирологам, и всем, кто вообще никаким образом не относится к политике. Поэтому Дональд Трамп очень хорошо чувствует медийную логику. Он, конечно же, не случайно рассекретил все эти материалы", - пояснил политолог Стив Самарин.

И тут кольцо конспирологии сомкнулось, ведь именно в штате Нью-Мексико произошел всемирно известный Розуэлльский инцидент в 1947 году - военные нашли круглый летательный аппарат, напоминающий фольгу.

На самом деле, это оказался метеозонд, но очевидцы говорили еще про тело пришельца. Слитый в середине 1990-х архив с видео на несколько месяцев окунул Америку в панику. Конечно, это фейк. Вместо Зоны 51 - квартира в северном Лондоне, тело из резины, внутренности - коровьи. На сенсации заработали примерно 6 млн долларов.

И что, получается, мы все-таки одни во Вселенной?

"Многим хочется верить, что действительно пришельцы существуют. Другое дело, что пока все-таки из всех материалов, которые были за 10 лет представлены американской стороной, нет никаких четких фактов того, что эти пришельцы существуют, а все эти объекты в небе - это не просто какая-то оптическая иллюзия. Если покажут реальные факты - тела пришельцев или реальные летающие тарелки, тогда можно уже говорить о том, что действительно это нечто серьезное", - заявил политолог-американист (Россия) Малек Дудаков.

Паника американского общества вышла на новый уровень, и виной всему - Голливуд. Уничтожение Белого дома и всего человечества, маленькие зеленые человечки с большой головой и ростом в 1,5 м - все это культурный код человека, но никак не реальные гуманоиды.

Когда в середине июня 2026 года провалилась очередная попытка Трампа договориться с людьми из Тегерана, космический ковбой снова направил медиа в вояж по тайнам Вселенной: миру явили два ярких шара и плазмоподобную сферу. Вся эта суперсекретная съемка, по мнению главы Пентагона Пита Хегсета, должна открыть ту самую истину американскому народу.

Шутки шутками, но почему именно сейчас правительство заговорило об НЛО? Зеленые человечки стали настоящим спасением для Трампа: вылезли файлы Эпштейна - через день документы об инопланетянах, провал в Иране - близкие контакты третьей степени снова в помощь.

"Ситуация, на мой взгляд, довольно очевидная, потому что для любого современного американского президента, который сталкивается с огромным количеством проблем, тема НЛО - легкая повестка, которую можно бросить в пространство для того, чтобы переключить внимание с более серьезных историй. Для Трампа было бы выгодно, если бы американское общество больше внимания уделяло пришельцам, а не нынешним проблемам с топливным кризисом, Ираном и другими направлениями", - подчеркнул Малек Дудаков.

The Washington Post в сентябре 2025 года напишет: Трамп превратил тему НЛО в политический инструмент - дешево, эффектно, неисчерпаемо. Официально шапочку из фольги маргиналы больше не носят - ее носят в администрации президента США.

А что если действительно они существуют? И все эти доклады - не отвлекающий маневр. Чисто математически это возможно - где-то в Млечном Пути несколько миллиардов планет.

Но агент Фокс Малдер все же был прав: истина где-то рядом, только не у инопланетян, а в соседней колонке новостей, той, на которую из-за очередной летающей тарелки не обратили настоящего внимания.

О том, что еще скрывается за секретными файлами Пентагона, смотрите в проекте "Специальный репортаж".