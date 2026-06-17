Расширение ЕС ускоряет его развал? Аналитик Абухович - о центробежных процессах в объединении

В последние недели в информационном пространстве активно обсуждается тема расширения Европейского Союза. Однако, как отмечают эксперты, медийная кампания вокруг этого процесса выглядит далеко неоднозначной. Аналитик Юлия Абухович, которая поделилась своим видением происходящих процессов.

"Однобокая медийность": кто на самом деле продвигает расширение?

Интересно, что сегодня в информационном поле создается впечатление активного обсуждения расширения ЕС. Однако аналитик обращает внимание на то, что эту тему продвигают далеко не все заинтересованные стороны.

"Медийность, она такая, возможно, немножко однобокая, - отметила Юлия Абухович. - Когда просматриваешь тех, кто говорит о будущем расширении Европейского Союза, - это, конечно же, Европейская комиссия, плюс Украина и все ее ресурсы, которые с ней связаны. А те, кто уже стоит в предбаннике много лет, та же Турция, молчат. Они понимают, чем расширение может закончиться, потому что они уже вступают, сколько, порядка 60 лет".

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Возникает закономерный вопрос: какова истинная цель этой информационной кампании?

По мнению аналитика, есть несколько возможных объяснений. Первое - Брюссель пытается выступить "магнитом" для потенциальных кандидатов, чтобы они не начали формировать собственные альянсы и коалиции.

Второе - таким образом ЕС стремится убедить собственных граждан и членов объединения в том, что экономических проблем не существует: дескать, раз расширяемся - значит, мы привлекательны и конкурентоспособны.

Исторические параллели: при чем здесь выборы в США?

Весьма неожиданную закономерность в процессах расширения ЕС проследила эксперт, связывая их с политическими циклами в Соединенных Штатах.

"Если мы посмотрим вообще, как проходило расширение Европейского Союза исторически, то мы можем связать, и многие эксперты это уже связывают, с циклами электоральной кампании в Соединенных Штатах, - объяснила Юлия Абухович. - В зависимости от того, у власти республиканцы либо демократы, Евросоюз расширяется, либо наоборот тормозит. То есть как только Америка занимается своими делами, не обращая внимания на Европейский Союз, они быстренько начинают расширение. Как только у Америки появляются планы, чтобы как бы их прищутить, как бы опять прижать Европейский Союз и поставить его на место, расширение заканчивается".

Также аналитик обращает внимание на странную логику приема новых членов. В качестве примера приводится бывшая Югославия: "Надо было сразу всю брать, а ее берут какими-то кусками, эта часть входит, эта не входит".

Те страны, которые вступают в ЕС сегодня, по сути, закрывают так называемые гештальты - то, что давно следовало сделать.

Кандидаты на вступление: все не так однозначно

Среди стран-претендентов, по словам эксперта, особо выделяются Черногория, Молдова и Украина. Однако отношение к ним совершенно разное. Если с Черногорией "все понятно", а Молдова - "отдельный разговор", то ситуация с Украиной оценивается совершенно иначе.

"Украина - это уже такой пиар-акция, - поделилась мнением аналитик. - Они же до последнего украинцы будут держаться, Украину же никто не бросит".

Украина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bda12e36-d803-441d-a1e7-1be93865f51e/conversions/78315a02-8016-4c01-b741-1b913e19fc70-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bda12e36-d803-441d-a1e7-1be93865f51e/conversions/78315a02-8016-4c01-b741-1b913e19fc70-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bda12e36-d803-441d-a1e7-1be93865f51e/conversions/78315a02-8016-4c01-b741-1b913e19fc70-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bda12e36-d803-441d-a1e7-1be93865f51e/conversions/78315a02-8016-4c01-b741-1b913e19fc70-xl-___webp_1920.webp 1920w

В разговоре поднимается важный аспект: сегодня Европейский Союз уже не может предложить кандидатам финансовые дотации, которые раньше были главным притягательным фактором. Как отмечается в ходе беседы, пришло время, когда деньги не раздают, а собирают. Однако, по мнению Юлии Абухович, для некоторых стран вступление в ЕС - вопрос не столько финансовый, сколько политический.

В качестве примера приводится Молдова, для которой членство в Евросоюзе - это способ окончательно закрыть вопрос территориальных притязаний со стороны Румынии. Для руководства же стран-кандидатов открываются преференции личного характера: доступ к управленческим структурам ЕС и повышение собственного политического статуса.

В ходе разговора обсуждается любопытная тенденция: страны, которые потенциально войдут в ЕС, рискуют стать "неполноценными" членами. Их права могут быть сознательно ограничены.

"Невыгодно Европейскому Союзу, чтобы все страны, которые вступили раньше, позже, те, кого брали исключительно для расширения территории, чтобы они обладали таким же правом голоса, потому что они не всегда стремятся к целостности и единству Европы, - пояснила аналитик. - Оказывается, не всегда государства-члены Европейского Союза разделяют ценности и отстаивают свои национальные права. Например, Венгрия".

Именно пример Будапешта, который регулярно накладывает вето на общеевропейские решения, заставляет Брюссель задуматься о реформе системы голосования. Европейская бюрократия хочет перейти от принципа единогласия к принципу большинства, что автоматически лишает отдельные страны права блокировать неугодные им инициативы.

"Е3" как альтернатива ЕС?

В последние недели в информационной повестке появился новый феномен - так называемая "Е3": неформальный триумвират в составе Франции, Германии и Великобритании. Примечательно, что последняя уже не входит в Евросоюз, но это не мешает данной коалиции выступать от лица всего объединения.

Фото: РБК news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a977f322-d149-422b-8044-6bac830a8c9e/conversions/b1eccc60-3dd3-4ee3-a1ee-af73e793293d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a977f322-d149-422b-8044-6bac830a8c9e/conversions/b1eccc60-3dd3-4ee3-a1ee-af73e793293d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a977f322-d149-422b-8044-6bac830a8c9e/conversions/b1eccc60-3dd3-4ee3-a1ee-af73e793293d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a977f322-d149-422b-8044-6bac830a8c9e/conversions/b1eccc60-3dd3-4ee3-a1ee-af73e793293d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РБК

"Наш ответ Европейскому Союзу: вы не хотите прислушиваться к нашим инициативам? - иронизировала эксперт. - Вы не хотите понимать, что Франция и Германия, у которых самые серьезные проблемы, потому что это локомотивы, и их проблемы видны лучше, чем проблемы всех маленьких стран? Великобритания, которая больше потеряла от выхода из Европейского Союза, чем приобрела. Тогда мы создадим свой союз и покажем, что можно работать на перспективу этой тройкой. А потом мы присоединим себе 4-го, 5-го, и будет альтернативное расширение".

Однако, по мнению собеседницы, за этим стоит скорее кризис лидерства: Макрон, Стармер и Мерц сегодня пользуются наименьшей популярностью среди населения, и их попытка создать альтернативный центр силы внутри ЕС выглядит как проявление слабости, а не силы.

По мнению аналитика, появление внутренних союзов внутри Евросоюза (например, грезы Польши о Балто-Черноморском союзе) - это процесс, который неизбежно ускоряет дезинтеграционные тенденции в ЕС.