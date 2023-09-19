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Расширение НАТО на паузе
Стокгольму придется повременить со вступлением в альянс. Президент Турции назвал недостаточными шаги Швеции для ратификации ее членства в НАТО.
Эрдоган напомнил: страна обязана выполнить свои обещания по борьбе с терроризмом, однако Турция до сих пор видит "международных террористов, которые спокойно передвигаются по улицам Стокгольма". И добавил, что вопрос вступления Швеции в НАТО будет рассмотрен Великим национальным собранием Турции.
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