Расследование нападения с ножом на полицейских в Париже

Во Франции обнародовали данные о мужчине, который накануне напал с ножом на полицейских в здании префектуры в центре Парижа. Как оказалось, он сам служил в полиции компьютерщиком и имел доступ к секретной информации. Причиной нападения вполне мог стать конфликт с начальником. Однако не исключена и версия теракта. Полтора года назад 45-летний мужчина принял ислам. В четверг им были убиты 4 сотрудника правоохранительных органов. Нападавшего ликвидировали. Его супругу задержали.