Расследование причин появления коронавируса

Эксперты ВОЗ, прибывшие две недели назад в Ухань, наконец приступают к расследованию причин появления вируса. 14 дней специалисты, как положено, сидели в гостинице на карантине. В первую очередь они рассчитывают посетить ряд лабораторий, где проводились первые анализы, и птичий рынок, который часто называют первым очагом распространения новой болезни.