Расследование жестокого убийства учителя во Франции

Во Франции задержаны 9 человек по делу об убийстве учителя школы в городе Конфлан-Сент-Онорин. Среди них члены семьи нападавшего, в том числе его 17-летний брат. А также отец одного из учеников, который вел видеотрансляцию в соцсетях и жаловался на отношение учителя. Родственники террориста были задержаны в городе Эвре. Произошедшее власти страны назвали терактом. Преподаватель истории и географии был обезглавлен недалеко от школы, где и работал. Погибший на своих уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, объясняя таким образом важность свободы слова. Это вызвало возмущение части родителей учеников. Подозреваемого полиция настигла в соседней коммуне. Тот выкрикивал "Аллах акбар!" и угрожал полицейским ножом. В ответ те открыли огонь и застрелили его. Расследованием инцидента занимается прокуратура по вопросам борьбы с терроризмом.



