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Расследование журналиста А. Стефанова на белорусско-литовской границе

О том, как на самом деле живется мигрантам в Прибалтике, решил лично узнать уроженец Латвии, журналист Алексей Стефанов - он провел небольшое расследование, отправившись на белорусско-литовскую границу.

Там он побывал сразу в нескольких лагерях для беженцев и пообщался с местными жителями, в том числе уже известного поселка Руднинкая, который выступал против мигрантских поселений. Там считают, что литовская власть им просто мстит за то, что они ее не поддерживают.

Это немного не к вопросу беженцев, к вопросу ситуации в стране. В Руднинкае живет в основном польское население. И как они сами говорят, это, скорее всего, такая месть полякам со стороны правящей верхушки. За то, что они не очень лояльны к этой власти. Именно поэтому, когда были волнения 10 августа в лагере, в Руднинкае тоже были волнения. Власть списала на то, что это обязательно кем-то подготовлено. Списав, что люди сами не могут ничего сделать.
Алексей Стефанов, корреспондент Московской редакции Sputnik

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