Расследование журналиста А. Стефанова на белорусско-литовской границе

Это немного не к вопросу беженцев, к вопросу ситуации в стране. В Руднинкае живет в основном польское население. И как они сами говорят, это, скорее всего, такая месть полякам со стороны правящей верхушки. За то, что они не очень лояльны к этой власти. Именно поэтому, когда были волнения 10 августа в лагере, в Руднинкае тоже были волнения. Власть списала на то, что это обязательно кем-то подготовлено. Списав, что люди сами не могут ничего сделать.

Алексей Стефанов, корреспондент Московской редакции Sputnik