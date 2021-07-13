3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Расстрел криминального репортера в Нидерландах связан с делом о наркотиках
Нидерланды, которые как раз прославились свободным доступом к марихуане, захлестнула волна наркомафии. Это и послужило причиной убийства известного криминального репортера Питера де Вриса. Журналист получил ранение в голову в центре Амстердама. По версии дипломатического источника, де Вриса пытались убить из-за его работы над "делом Таги", связанным с оборотом наркотиков. По статистике, в стране раскрывается лишь каждое десятое наркопреступление.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов