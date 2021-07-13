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Расстрел криминального репортера в Нидерландах связан с делом о наркотиках

Нидерланды, которые как раз прославились свободным доступом к марихуане, захлестнула волна наркомафии. Это и послужило причиной убийства известного криминального репортера Питера де Вриса. Журналист получил ранение в голову в центре Амстердама. По версии дипломатического источника, де Вриса пытались убить из-за его работы над "делом Таги", связанным с оборотом наркотиков. По статистике, в стране раскрывается лишь каждое десятое наркопреступление.


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