Расстрел криминального репортера в Нидерландах связан с делом о наркотиках

Нидерланды, которые как раз прославились свободным доступом к марихуане, захлестнула волна наркомафии. Это и послужило причиной убийства известного криминального репортера Питера де Вриса. Журналист получил ранение в голову в центре Амстердама. По версии дипломатического источника, де Вриса пытались убить из-за его работы над "делом Таги", связанным с оборотом наркотиков. По статистике, в стране раскрывается лишь каждое десятое наркопреступление.