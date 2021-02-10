Расстрел в больнице США - 5 пострадавших

Стрельба в американском Буффало - в местной больнице посетитель открыл огонь по врачам и пациентам. Пятеро ранены, все в критическом состоянии. Один человек погиб. На месте трагического инцидента полицией обнаружено взрывное устройство. Стрелок задержан, им оказался 67-летний Грегори Ульрих. Власти полагают, причиной нападения стало недовольство преступника качеством оказанных ему в больнице услуг. Ульрих хорошо знаком полиции - его не раз задерживали, у него есть судимости.