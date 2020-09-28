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Расстрел в ночном клубе в Мексике: 11 человек погибли
В Мексике неизвестные атаковали ночной клуб. Вооруженные преступники ворвались в заведение в разгар вечеринкии принялись расстреливать присутствующих. Погибли 11 человек, не менее 10 ранены. Причины произошедшего власти не раскрывают, но так обычно выглядят акции устрашения, которые устраивают мексиканские наркокартели. Такие убийства являются инструментом террора и позволяют держать мирных граждан в подчинении.
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