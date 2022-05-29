3.79 BYN
2.79 BYN
3.28 BYN
Расстрел в Техасе оказался настолько кровавым из-за бездействия полиции
Пока американские политики выделяют Украине 40 миллиардов долларов, в США снова "колумбайн". Очередной расстрел школьников в Техасе придал исключительную остроту дискуссиям американцев о необходимости дополнительных ограничений на продажу оружия. Во вторник 18-летний молодой человек ворвался с пистолетом и винтовкой в школу, где раньше учился.
Прежде он уже успел убить собственную бабушку. В учебном заведении юноша принялся систематически расстреливать школьников - погибла учительница и 19 детей, большинству из которых не было и 10 лет. Позднее выяснилось, что полиция в течение часа даже не пыталась помешать стрелку, поскольку дожидалась подкрепления - именно поэтому массовый расстрел оказался настолько кровавым.
Виктор Эскалон, директор департамента общественной безопасности Техаса:
Ситуация была очень напряженной, она была очень сложной. Они пытались просчитать все варианты. Спустя час прибыл спецназ, провели штурм и убили стрелка.
Марина Гарсиа, местная жительница:
Он обошел школу прежде, чем нашел открытую дверь. А где была охрана? В банке обязательно сидит охранник, в супермаркете сидит. Там что более ценные вещи? Дети ценнее! А убийца ходил и убивал их выстрелами в голову!
Президент Байден выступил с обещанием принять все меры к тому, чтобы подобное не повторилось.
Над Белым домом приспустили флаг. Однако вряд ли власти располагают эффективными инструментами положить конец массовым убийствам. Только за последние две недели расстрелов было несколько десятков, включая, например, резню в Буффало, где расист застрелил 10 человек. Соболезнование народу США в связи с трагедией в штате Техас направил и белорусский лидер. Подчеркнув, что подобные жуткие трагедии случаются в том числе из-за отсутствия надлежащего контроля за оборотом оружия.
В Соединенных Штатах ежегодно приобретается населением более 20 миллионов стволов. Число это год от года растет, это объясняется общим чувством тревоги и опасениями насчет возможных крупных гражданских конфликтов. Серия расстрелов не прибавила популярности главе Белого дома. По опросам Gallup, 83 процента граждан считают, что страна движется не туда, и лишь 16 процентов американцев довольны курсом властей.
Новости по теме: