Ситуация была очень напряженной, она была очень сложной. Они пытались просчитать все варианты. Спустя час прибыл спецназ, провели штурм и убили стрелка.

Он обошел школу прежде, чем нашел открытую дверь. А где была охрана? В банке обязательно сидит охранник, в супермаркете сидит. Там что более ценные вещи? Дети ценнее! А убийца ходил и убивал их выстрелами в голову!

Президент Байден выступил с обещанием принять все меры к тому, чтобы подобное не повторилось.

Пока американские политики выделяют Украине 40 миллиардов долларов, в США снова "колумбайн". Очередной расстрел школьников в Техасе придал исключительную остроту дискуссиям американцев о необходимости дополнительных ограничений на продажу оружия. Во вторник 18-летний молодой человек ворвался с пистолетом и винтовкой в школу, где раньше учился.Прежде он уже успел убить собственную бабушку. В учебном заведении юноша принялся систематически расстреливать школьников - погибла учительница и 19 детей, большинству из которых не было и 10 лет. Позднее выяснилось, что полиция в течение часа даже не пыталась помешать стрелку, поскольку дожидалась подкрепления - именно поэтому массовый расстрел оказался настолько кровавым.Над Белым домом приспустили флаг. Однако вряд ли власти располагают эффективными инструментами положить конец массовым убийствам. Только за последние две недели расстрелов было несколько десятков, включая, например, резню в Буффало, где расист застрелил 10 человек. Соболезнование народу США в связи с трагедией в штате Техас направил и белорусский лидер. Подчеркнув, что подобные жуткие трагедии случаются в том числе из-за отсутствия надлежащего контроля за оборотом оружия.