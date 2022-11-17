Растет число британцев, которые не могут оплачивать счета и купить еду

Раньше считалось, что в нашей поддержке нуждаются люди, которые находятся на обочине жизни, например, бездомные. Теперь же приходят работающие люди. У них есть кухни и бытовые приборы, но они не могут себе позволить ими пользоваться. А это совсем другое дело.

Шарлотта Хилл,гендиректор проекта Felix