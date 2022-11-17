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Растет число британцев, которые не могут оплачивать счета и купить еду
Благотворительные организации в Великобритании вынуждены обратиться к правительствуза дополнительной помощью. Их ресурсов уже не хватает на то, чтобы удовлетворить растущий спрос.Все больше британцев рассчитывает на поддержкупродовольственных фондов в условиях экономического кризиса. Как пишет газета The Independent, за последние полгода за помощью к этим организациям обратились примерно 320 тысяч человек. Это на 40 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.По данным организацииTrussell Trust , спрос впервые превысил объем пожертвований.
По словам работников благотворительных фондов, положение людей усугубляет энергетическая бедность.
Я думаю, что с каждой неделей спрос только растет. И это действительно пугающая тенденция в преддверии зимы, когда придется думать и об отоплении. Люди становятся все более и более зависимыми от нас и нашей помощи.
Раньше считалось, что в нашей поддержке нуждаются люди, которые находятся на обочине жизни, например, бездомные. Теперь же приходят работающие люди. У них есть кухни и бытовые приборы, но они не могут себе позволить ими пользоваться. А это совсем другое дело.
Чтобы оплатить и продукты, и отопление, и расходы на газ, и электроэнергию, заработка зачастую просто не хватает. По данным организации Trussell Trust, каждый пятый человек, обратившийся в фонды, из работающих семей. А издание The Independent обратилось к правительству страны с призывом распространить бесплатное школьное питание на всех детей, живущих за чертой бедности.
Фото:freepik
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