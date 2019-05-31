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Растет число кандидатов на пост британского премьера. Их уже 12

В гонку включился бывший замминистра финансов Марк Харпер. Он заявил, что готов предложить свежие идеи и попросить у Евросоюза новую отсрочку Брексита. В то время, как для многих других претендентов такая позиция неприемлема. Напомним, на прошлой неделе Тереза Мэй заявила о своей отставке из-за того, что не смогла реализовать выход Соединенного Королевства из Евросоюза. На посту она останется до тех пор, пока Консервативная партия не определится с новым лидером.

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