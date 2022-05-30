Растет число пострадавших мирных жителей при обстреле в Донецке

Число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ в Донецке увеличилось до 21. Как сообщают в МЧС, среди раненых есть дети. По данным различных ведомств ДНР, в результате обстрела погибли от трех до шести человек, в том числе ребенок 2009 года рождения. Армия Украины при обстреле центра Донецка выпустила из реактивной системы залпового огня две ракеты с кассетным боеприпасом, а также применила 155-миллиметровую артиллерию. Стреляли из американских гаубиц М777.