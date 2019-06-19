Растет число пострадавших от землетрясения в Японии

Колебания земной поверхности ощущались в тринадцати префектурах. В четырех районах магнитуда толчков составила 6,7. Пострадал 21 человек. У побережья Ямагата было зафиксировано цунами. За 11 часов, прошедших с момента землетрясения, здесь ощущались 18 афтершоков. Из-за удара стихии несколько тысяч домов остались без света.