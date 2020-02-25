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Растет число случаев заражения коронавирусом в Иране
Там уже 15 летальных исходов и не менее сотни зараженных. В их число попал даже заместитель министра здравоохранения.Около тысячи человек изолированы в отеле на Канарах. COVID-19 обнаружили у постояльца из Италии. Информации о нахождении там наших граждан в посольство Беларуси в Испании не поступало.
В самой же Италии, которая стала эпицентром распространения нового вируса в Европе, заболевание добралось уже до юга станы. Первый случай сегодня зафиксирован и в соседней Хорватии. Два случая подтверждены в Австрии. Есть и хорошие новости.
Во Франции все граждане, у которых ранее был диагностирован коронавирус, успешно выздоровели, сообщило Министерство здравоохранения. А ВОЗ подтверждает, что пик заболеваемости в Китае уже пройден.
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