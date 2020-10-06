Напряженной остается ситуация в Нагорном Карабахе. Количество жертв растет с двух сторон, а призывы мирового сообщества прекратить огонь и начать переговоры пока не приносят результатов. С начала последней эскалации конфликта погибли более 40 мирных жителей, свыше 200 граждан с обеих сторон получили ранения. Об этом сообщил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик. Сейчас бои в регионе продолжаются. Стороны наносят удары с применением артиллерии, тяжелой техники и ракетных комплексов.