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Растет число жертв конфликта в Нагорном Карабахе. Группа журналистов попала под обстрел
Число погибших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе растет, среди жертв не менее 16 мирных жителей. Также под обстрел попали и журналисты французской газеты Le Monde - ранены двое граждан Франции. Конфликт не прекращается уже пятые сутки, напряженная оперативно-тактическая обстановка в зоне боевых действий не изменилась, на некоторых направлениях всю ночь продолжался обмен артиллерийскими ударами. Армянские вооруженные силы сбили самолет и другую военную технику азербайджанцев. Днем появилось сообщение о поражении армией Карабаха азербайджанского вертолета, упавшего на территорию Ирана. Минобороны Азербайджана опубликовало ночные кадры артиллерийских ударов по позициям вооруженных сил Армении.
Прекратить военные действия на спорной территории и возобновить переговоры призывают представители стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Организация подтвердила готовность направить в Нагорный Карабах наблюдателей. С призывами прекратить конфликт выступил и Европейский суд по правам человека, а также Генеральный секретарь Совета Европы.
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