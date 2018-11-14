Растет число жертв лесного пожара в Калифорнии

Погибших 48. Возгорание локализовано на 35 процентов. Пламенем разрушено почти 9 тысяч построек. Около 52 тысяч человек эвакуированы. В тушении огня принимают участие более пяти с половиной тысячи пожарных. Пожар в Калифорнии стал самым разрушительным в истории штата. Огнем охвачены почти 45 тысяч гектаров. Режим крупного стихийного бедствия, объявленный в штате президентом США, сохраняется.