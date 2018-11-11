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Растет число жертв лесных пожаров в Калифорнии
Погибших уже 25. Но цифра может возрасти - в полностью выгоревшем городе Парадайз только начался разбор завалов. Также в полицию поступило около 110 сообщений о пропавших людях. Из-за сильного ветра и низкой влажности огонь стал распространяться на другие районы - Малибу, Вентуру, Лос-Анджелес. Там жители массово покидают свои дома. В ряде округов введен режим чрезвычайной ситуации. Спасатели говорят, что на полную ликвидацию возгораний уйдет не менее трех недель. Президент США Трамп уже распорядился выделить штату из федерального бюджета необходимые средства на борьбу со стихией и на восстановительные работы.
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