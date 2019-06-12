Растет число жертв мощных наводнений в Китае

Погибших уже 19, еще 12 человек числятся пропавшими без вести. По последним данным от бесконечных ливней пострадали более 60 городов, разрушены тысячи домов, повреждены сотни гектаров зерновых. В целом с начала сезона наводнений затронуты жизни почти семи миллионов человек на юге Китая. Власти подсчитывают экономический ущерб - он уже подобрался к полутора миллиардам долларов.