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Растет число жертв мощных наводнений в Китае

Погибших уже 19, еще 12 человек числятся пропавшими без вести. По последним данным от бесконечных ливней пострадали более 60 городов, разрушены тысячи домов, повреждены сотни гектаров зерновых. В целом с начала сезона наводнений затронуты жизни почти семи миллионов человек на юге Китая. Власти подсчитывают экономический ущерб - он уже подобрался к полутора миллиардам долларов.

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