Растет число жертв наводнений во Вьетнаме

Во Вьетнаме уже больше недели бушует стихия. В результате наводнений 40 человек погибли, 8 пропали без вести. Ливни затопили более 135 тысяч домов, из них почти 600 разрушены или повреждены. Кроме того, из-за сильных дождей под воду ушли сельскохозяйственные земли фермеров, погиб рогатый скот и домашняя птица.