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Растет число жертв наводнения в Китае

Погибших уже 49, десятки пропали без вести. Сегодня в Хэюане, провинция Гуандун, мощным потоком воды снесло мост. В момент ЧП на нем находились два автомобиля. Идут поисковые работы. По поступающей информации, стихия разрушила более семи тысяч домов. 300 000 человек эвакуированы.

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