Растет число жертв наводнения в Японии

По последним данным погибли 42 человека. 11 пропали без вести. Обрушившиеся на Кюсю ливни спровоцировали разлив рек, сошли оползни. Как говорят метеорологи, сегодня проливные дожди на острове продолжатся. Центр циклона накануне сместился ближе к острову Сикоку. Там в течение суток может выпасть до 300 миллиметров осадков. В зону наводнений для помощи спасателям направили 10 тысяч военных.