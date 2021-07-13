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Растет число жертв обрушения дома во Флориде

Больше двух недель продолжаются поисковые операции на месте рухнувшего во Флориде жилого дома. Спасатели сообщают, что удалось обнаружить уже 94 тела. Впереди по-прежнему много работы.

22 человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

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