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Растет число жертв падения легкомоторного самолета на жилой дом в Калифорнии

Погибли пять человек: пилот и четыре человека на земле. Еще два жителя дома, на который упала машина, госпитализированы. В результате ЧП здание загорелось. Рядом с местом падения самолета расположена начальная школа.

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