Растет число жертв пожара в иракской больнице

Число погибших в результате пожара в госпитале Эн-Насирии в Ираке растет. На данный момент уже 114 жертв. Трагедия произошла в отделении для больных коронавирусом. Поиски тел продолжаются. По предварительной версии, возгорание произошло из-за взрыва кислородного баллона. Расследованием займется специальная комиссия. В стране объявлен траур. Соболезнования Президенту Ирака Бархаму Салиху от имени белорусского народа и себя лично направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства передал слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.