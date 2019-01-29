Растет число жертв при прорыве дамбы в Бразилии. Погибших уже 65

Опознаны тела 31 жертвы. Еще почти триста пропали без вести. Напомним, инцидент произошел 25 января в регионе Брумадинью. Разрушилась дамба, которая сдерживала воду с отходами металлургической промышленности. В итоге поток грязи просто снес на своем пути несколько зданий. В штате Минас-Жерайс - трехдневный траур.