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Растет число жертв разрушительных наводнений на юге Франции

Число жертв разрушительных наводнений на юге Франции выросло до четырех человек. Спасатели обнаружили пару, которая ранее считалась пропавшей без вести, в затопленной машине. Остается тяжелой ситуация с транспортным сообщением. Из-за ливней и угрозы оползней между Ниццей и Тулоном несколько раз прекращалось движение поездов. По причине вышедших из берегов рек было перекрыто множество дорог. В экстренном режиме работают аварийные службы.

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