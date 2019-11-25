Растет число жертв разрушительных наводнений на юге Франции

Число жертв разрушительных наводнений на юге Франции выросло до четырех человек. Спасатели обнаружили пару, которая ранее считалась пропавшей без вести, в затопленной машине. Остается тяжелой ситуация с транспортным сообщением. Из-за ливней и угрозы оползней между Ниццей и Тулоном несколько раз прекращалось движение поездов. По причине вышедших из берегов рек было перекрыто множество дорог. В экстренном режиме работают аварийные службы.



