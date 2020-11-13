Растет число жертв тайфуна на Филиппинах

Увеличилось число жертв тайфуна на Филиппинах. По последним данным, погибли 39 человек. 22 пропали без вести, 40 получили травмы. На острове Лусон идет поисковая операция. Стихия валила деревья, столбы электропередачи, повредила дома, вызвала наводнения. Затопленными оказались десятки тысяч зданий. Тысячи людей были спасены. Многим помогли военные. "Вамка" стал уже 21-м тайфуном на Филиппинах в этом году.