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Растет число жертв торнадо в Миссисипи

Число погибших от торнадо в Миссисипи достигло 26 человек, пострадавших - больше сотни. Поисково-спасательная операция продолжается.

Мощный шторм разрушил несколько сельских городков. Практически полностью уничтожен Роллинг Форк. Смерч был почти километр в диаметре и двигался со скоростью порядка 80 км/ч.

Это самый смертоносный торнадо в Миссисипи за последние 12 лет. В нескольких пострадавших округах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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