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Растет число жертв циклона "Фани" в Индии

Погибших уже 16, сотни пострадавших. Невероятной мощности ветры и проливные дожди могли стать причиной смерти гораздо большего количества людей, если бы не своевременная эвакуация. Менее чем за сутки с прибрежных районов штата Одиша в приюты перевезли более миллиона человек. Теперь под ударом стихии соседняя страна - "Фани" добрался до Бангладеша. Там уже 12 погибших - среди них двое детей.

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