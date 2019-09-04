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Растет число жертв урагана "Дориан"
Карибское агентство по ЧС направляет команды спасателей на Багамские острова. Там, как сообщается, жертвами урагана "Дориан" стали 7 человек. Порядка 13 тысяч домов повреждены или разрушены. По данным агентства "Блумберг", самый северный остров Багамского архипелага в Атлантическом океане затоплен примерно на 70 процентов. Эвакуация людей затруднена.
"Дориан" сейчас продвигается к побережью Флориды. Ветер дует со скоростью 64 метра в секунду. Ураган ослаб до второй категории.
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