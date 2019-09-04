ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Растет число жертв урагана "Дориан"

Карибское агентство по ЧС направляет команды спасателей на Багамские острова. Там, как сообщается, жертвами урагана "Дориан" стали 7 человек. Порядка 13 тысяч домов повреждены или разрушены. По данным агентства "Блумберг", самый северный остров Багамского архипелага в Атлантическом океане затоплен примерно на 70 процентов. Эвакуация людей затруднена.

"Дориан" сейчас продвигается к побережью Флориды. Ветер дует со скоростью 64 метра в секунду. Ураган ослаб до второй категории.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все