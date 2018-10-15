Растет число жертв внезапного наводнения на юге Франции

По последним данным, погибли 13 человек. Уровень воды в реке Од в ночь на понедельник поднялся на 7 метров. Затоплено несколько населенных пунктов в районе города Каркасон. Потоки уносили машины и вырывали деревья с корнем. Спасатели на вертолетах эвакуируют людей.