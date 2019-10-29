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Растет число жертв землетрясения на Филиппинах

Число погибших в результате мощного землетрясения на Филиппинах возросло до 9. Более 40 человек пострадали. Магнитуда подземных толчков составила 6 и 8. Колебания земной поверхности привели к разрушению инфраструктуры в разных районах острова Минданао. Угрозы цунами не было.


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