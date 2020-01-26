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Растет число жертв землетрясения в Турции. Погиб 31 человек
Пострадали свыше полутора тысячи людей. Состояние десятков, по словам врачей, критическое. Самые серьезные разрушения в провинции Элязыг, где проживают 400 тысяч человек. Сотни людей остались без крова. Есть опасность афтершоков.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу вечером на востоке Турции. Подземные толчки ощутили также в Израиле, Ливане, Ираке и Сирии.
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