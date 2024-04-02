ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Количество жертв авиаудара по территории посольства Ирана достигло 11

В Дамаске растет количество жертв ракетного удара Израиля по району, где находится посольство и консульство Ирана. Погибших 11 человек, информирует телеканал AlHadath

Уточняется, что семеро жертв - иранские военные из КСИР, трое - граждане Сирии, еще один - ливанец. Само здание дипмиссии практически разрушено.

В иранском МИД заявили, что США, как сторонники Израиля, должны быть привлечены к ответственности за случившееся. В то же время администрация Байдена сообщила Ирану, что Вашингтон не знал о готовящемся ударе и не участвовал в нем, информирует NBC.

Миссия Ирана в ООН назвала атаку терактом. Помимо прочего, стало известно, что заседание Совбеза ООН в связи с ракетным ударом назначено по запросу России на 2 апреля.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все