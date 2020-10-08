Растет недовольство польских фермеров

Фермеры Польши обещают собираться в многотысячную толпу в центре Варшавы уже на следующей неделе. Накануне они вышли на массовые акции протеста. Манифестанты выступают против закона о защите животных. Тем временем, в стране ставят антирекорды по заболеваемости COVID. Лидер сообщества фермеров "Агроуния" в эфире радиостанции RMF на вопрос об актуальности протестов во время пандемии ответил, что к Минздраву Польши доверия не осталось.