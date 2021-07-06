Растет поток нелегальных мигрантов из Ливии в Европу

Европу с моря атакуют флотилии нелегальных мигрантов. Только за последние 3 дня в водах Средиземного моря спасены более полутысячи нелегалов со стороны ливийского направления. В их числе более 180 несовершеннолетних. МВД Италии сообщает, что интенсивность нелегального трафика по сравнению с прошлым годом увеличилась почти в 3 раза. Отмечается критическая нехватка мест в лагерях временного содержания.