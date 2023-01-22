Разбитые витрины, крики и полыхающие автомобили - "ночь гнева" прошла в Атланте

В американской Атланте прошла "ночь гнева". Разбитые витрины, крики и полыхающие автомобили. Активисты антифа обстреляли штаб-квартиру местного полицейского фонда и несколько банков фейерверками. Для разгона беспорядков прибыли силовики. Между демонстрантами и правоохранителями вспыхнули ожесточенные столкновения. Не обошлось без задержаний.

Сценарий для США не новый. Ночная демонстрация в Атланте вспыхнула после очередного убийства активиста правоохранителями. Накануне он выступал против строительства учебного центра полиции на территории кемпинга. По сообщениям местных СМИ, мужчина выстрелил в полицейского, после чего офицеры застрелили его самого. Американцы же вышли на улицы в знак протеста против действий силовиков, однако и эта - изначально мирная демонстрация - переросла в погромы.

