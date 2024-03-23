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Разбор зрительного зала в "Крокус Сити Холле" будет идти весь день
Разбор зрительного зала в "Крокус сити холле", где из-за теракта частично обрушились перекрытия, будет идти весь день, сообщил в своемTelegram-каналегубернатор Московской области Андрей Воробьев, пишет РИА Новости.
"Утром они приступили к разбору самой сложной части - зрительного зала, там частично обрушились перекрытия. Работы будут вестись в течение всего дня. О их ходе будем информировать", - написал он.
Фото:РИА Новости
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