Разбор зрительного зала в "Крокус Сити Холле" будет идти весь день

Разбор зрительного зала в "Крокус сити холле", где из-за теракта частично обрушились перекрытия, будет идти весь день, сообщил в своемTelegram-каналегубернатор Московской области Андрей Воробьев, пишет РИА Новости.



"Утром они приступили к разбору самой сложной части - зрительного зала, там частично обрушились перекрытия. Работы будут вестись в течение всего дня. О их ходе будем информировать", - написал он.



Фото:РИА Новости